テイクアウトでも楽しめる！ やみつき韓国チキン5選

韓国ドラマや映画に出てくる韓国チキン。見ていたら食べたくなった、という方もいるのでは? まだ食べていない方も、存在を知らなかった方も、行列ができるお店もあるほど人気なので、一度は食べてみても良いかも!

まだまだ自由に外食することが難しいご時世。イートインでもテイクアウトでも、そのときによって使い分けられるお店だと便利です。人気の韓国チキンは、テイクアウトができるお店も多いので今の時期にもぴったり! 韓国の辛味噌を使ったヤンニョムチキンや、チーズパウダーがかかっているチキンなど、好きな味付けを見つけてみては。

1. 渋谷センター街の行列店

CHICKEN TIME

2020年11月、渋谷センター街にオープンした「CHICKEN TIME」は、ヤンニョムチキンの専門店です。

ヤンニョムチキン 写真:お店から

ヤンニョムチキンとスノーチーズチキン 出典:ぷりんちゃん。さん

「ヤンニョムチキン」のハーフサイズは1,380円(税込)、スノーチーズチキンのハーフサイズは1,480円(税込)。10種類以上の調味料などに漬け込んだ、本格的な味わいが人気となっています。サクサクのクリスピー感が特徴です。

2. 4種類から選べる骨ありオリジナルチキン

CRISPY CHICKEN n’ TOMATO

韓国チキンブランド「CRISPY CHICKEN n’ TOMATO」は、本場韓国のトレンドを取り入れ、カリカリ・サクサクな衣と種類豊富なソースが特徴です。

ヤンニョムチキン 写真:お店から

甘辛い味付けが食欲をそそる「ヤンニョムチキン」のほか、マヨネーズがたっぷりかかった「コチュマヨチキン」、「ハニーバターチキン」などもそろえています。直営店では、4種類の部位から選べるオリジナルの「骨あり」メニューなども提供。

3. こだわりのフライオイルを使った本場の味

bb.qオリーブチキンカフェ

韓国ドラマにも登場して話題の「bb.q オリーブチキンカフェ」 は、本場韓国そのままの味を提供。オリジナルスパイスは輸入し、エクストラバージンオリーブオイルとソイオイルを配合したフライオイルを使っています。 写真:お店から

「オリーブチキン」はピリッと残る辛さがポイントの軽やかな味わいのフライドチキン。「ヤンニョムチキン」はオリーブチキンにヤンニョムソースをからめ、オリエンタルな甘辛味に仕上げています。

冷めてしまったら、電子レンジで温めれば揚げたてのおいしさに近づくので、テイクアウトしたら試してみてください。

<店舗情報>

◆bb.qオリーブチキンカフェ 笹塚店

住所 : 東京都渋谷区笹塚1-56-18 京王クラウン街 1F

TEL : 03-5302-8650



4. 新大久保でも人気の有名店

ホシギ2羽チキン

韓国では店舗数も多く人気店の「ホシギ2羽チキン」。ベーシックな「フライドチキン」や「ヤンニョムチキン」、「醤油味チキン」など種類豊富なチキンのほか、韓国料理も提供しています。 写真:お店から

ジューシーな本場のフライドチキンは、量も多く食べごたえもあるので、シェアして食べ比べるのもおすすめです。

<店舗情報>

◆ホシギ2羽チキン

住所 : 東京都新宿区百人町2-2-2 ビルディング福笑 1F・2F・3F

TEL : 03-3200-4377



5. チーズと辛味のバランスが絶妙

ネネチキン

韓国を代表するチキンブランドとして有名な「ネネチキン」。冷めてもジューシーな旨みを感じられるようにこだわり、手作業で作っています。 出典:飲むぞ!おら!さん

甘辛でサクサクの「ヤンニョムチキン」や、粉チーズがたっぷりかかった「スノーウィングチキン」が人気メニュー。特に、辛さを和らげるチーズとチキンの相性は抜群です。チーズボールやキンパなどもそろえているので、チキンと一緒に食べてもいいですね。

<店舗情報>

◆ネネチキン

住所 : 東京都新宿区大久保1-12-7

TEL : 03-6205-6920



※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

