車に愛犬を乗せて走っていると、他の車に後ろから追突されてしまうという事故が発生した。窓ガラスが割れるほどの激しい衝撃によって愛犬は外に投げ出されてしまい、そのまま行方不明になってしまった。SNSで呼びかけ、大勢のボランティア達との捜索の末、無事に愛犬を見つけることができた。その再会の様子を捉えた動画には飼い主が涙を流し、犬も一緒に鳴いて喜ぶ姿が映っていた。『NewsChannel 5 Nashville WTVF』などが伝えている。

米テネシー州ナッシュビル在住のミッキー・マッケイさん(Mickey McKay)は先月30日、アイリッシュ・ウルフハウンドの“ファーガス(Fergus、4)”を連れて車で出かけている最中に事故に遭ってしまった。

ミッキーさんは事故当時、ミニバンを時速80キロほどで運転していたという。交差点で激しく追突されたことにより、車の窓ガラスは粉々に砕けてしまった。ミッキーさんは当時の様子を「追突は何の前触れもなく、本当に突然のことでした。辺りを見回したときには、既にファーガスはいなくなっていたんです」と明かしている。ドライブレコーダーにその時の様子が映っていたようで、体重200ポンド(約90キロ)のファーガスは外に投げ出されてしまっていたという。

その後、ゆっくりと近くの教会に向かって歩くファーガスの目撃情報が寄せられたが、以降の足取りは掴めなくなっていた。

幸いにもミッキーさんに大きなケガは無かったが、生後2か月の子犬の時から一緒に過ごしてきた大切な家族の一員が突然いなくなってしまい、悲しみに暮れた。

ファーガスを見つけるため、ミッキーさんの娘メレディス・ルケットさん(Meredith Luckett)がFacebookに専用ページを立ち上げて「家の庭や近くの草むらなどに大きな犬がいないか探してみてください。どうかお願いします!」と目撃情報を呼びかけた。地元メディアなどにも掛け合い、ファーガスが行方不明のニュースが報じられ、捜索は続いた。

ミッキーさんは「ファーガスは地面から肩の高さまで38インチ(約1メートル)もある大きな犬なのですぐに見つかりそうな気もするけど、事故の影響でケガをして怖がっていたために逃げ回っていたのかもしれない」と肩を落として話した。

この話にFacebookユーザーらは、監視カメラに映ったファーガスらしき犬の映像をグループページでシェアしたという。

また目撃情報を伝える電話も何度かあり、メレディスさんはその度に探しに行ったがファーガスは見つからなかった。それでも「多くの人たちが捜索に協力してくれて、涙が出ました」とメレディスさんらは大勢の協力に驚いていた。

そして今月3日、メレディスさんのもとにファーガスを保護したという1本の電話が入った。ファーガスを保護した女性の家は、事故現場からわずか800メートルほどの場所にあった。女性は「家の前に現れた大きな犬に『ファーガス』と名前で呼びかけるとそばに寄ってきた」と発見当時の様子を振り返った。

保護の知らせを受けたメレディスさんは急いで車で駆けつけ、ついにファーガスとの再会を果たした。その様子を一緒にいたボランティアの人がカメラで捉えていた。メレディスさんが車から降りてその犬がファーガスだと確認できると、安堵して大粒の涙を流している。ファーガスもずっと一緒だった家族と離れて過ごした数日が寂しかったようで、鳴きながら大きなしっぽを振って喜んだ。

その後、獣医のもとに連れていくとファーガスは軽度の切り傷や打撲があったが、大きなケガは無いと確認された。メレディスさんは「ファーガスは無事に帰ってきました。今は家で寛いでいて、王様のように扱われていますよ」と話しており、行方不明になっていた数日の寂しさを埋め合わせるかのように可愛がっているそうだ。

メレディスさんはFacebookで「皆さんの多くの協力が無ければ、ファーガスと再会できていなかったと思います。心から感謝しています」と述べている。画像は『NewsChannel 5 Nashville WTVF 2021年2月4日付「Nashville family reunites with lost dog days after crash」』『Meredith Luckett 2021年1月31日付Facebook「**FERGUS IS HOME!!!**」、2021年2月4日付Facebook「As many of you already know, Fergus is HOME!」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)