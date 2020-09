空港に到着した 飛行機 内が暑いと クレーム をつけた女性が、自ら非常口の扉を開けて飛行機の翼の上に乗り歩き回る動画がインスタグラムに投稿された。女性はこの航空会社のブラックリスト入りしたという。『The Sun』『TooFab』などが伝えている。 ウクライナ の首都キエフにあるボルィースピリ国際空港に、ウクライナ国際航空が運航するボーイング737-86Nが到着した。トルコ南西部アンタルヤ国際空港から来た同機には、旅行帰りの女性とその夫、2人の子供が搭乗していた。着陸後、この女性は「機内が暑すぎる」と訴えると非常口の方へ向かい、客室乗務員の許可もなく勝手に非常口を開けて飛行機の翼の部分に歩いて出てしまった。女性は翼の上を歩き座ったりしていたが、機内から他の人が呼びかけると機内に戻っていった。着陸していたとはいえ、あまりに勝手で危険な行為に地上にいたスタッフは驚き、動画を撮影したという。またこの時点でほとんどの乗客は飛行機を降りて地上におり、問題の女性の2人の子供も地上にいたという。女性の問題行動を見た乗客の1人は、当時の様子を「飛行機が到着して、ほとんどの乗客が降機したところでした。女性が機内の後ろから非常口の方まで歩いてくると、非常口を開けて外に出てしまったんです。そのとき彼女の子供達は外にいて、ちょうど私の隣で『ママだ!』と言って驚いていました」と明かしている。女性の行動に気付いたチーフパイロットはすぐにアラームを鳴らし、警察官と救急車、国境警備員、航空セキュリティが駆けつけた。女性は飲酒やドラッグ使用の有無をチェックされたが、どちらも陰性だった。警察に動機を聞かれると「暑すぎたのよ」とだけ答えたという。ウクライナ国際航空は「この乗客は航空安全ルールの違反と機内での振る舞いによりブラックリストへ登録しました」とコメントを発表している。このニュースが掲載されたメディアには、「こういった人の精神状態には驚かされるね」「彼女には精神的な問題があったんじゃない?」と女性の行動に驚く声が寄せられている。画像は『The Sun 2020年9月1日付「FLIGHTMARE Woman walks onto aeroplane wing after complaining she’s ‘too hot’ as stunned passengers watch her open doors onto runway」(Credit: social media)(Credit: instagram)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)