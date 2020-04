「岡江さんに初めて出演のお願いに行き、ひと通り説明が終わった時です。岡江さんが私に一言、『このサンドイッチ、美味しいよ、食べる?』って勧めてくれた。その飾らない人柄と親しみやすさを肌で感じた瞬間、『絶対に良い雰囲気の番組を作れる』と確信しました」

【画像】はなまる起用のきっかけになったドラマ「天までとどけ」時代の岡江さん

そう語るのは、1996年から2014年まで続いた生活情報番組「はなまるマーケット」(TBS系)の“生みの親”、初代プロデューサーの石川眞実(まこと)氏だ。

「はなまるマーケット」は、4月23日に新型コロナウイルスによる肺炎によって惜しまれながら亡くなった女優の岡江久美子さんが、17年半にわたってMCとして出演し続けた人気番組。石川氏が「文春オンライン」の取材に当時の秘話を打ち明けた。



「はなまるマーケット」のMCとして活躍した岡江久美子さん ©文藝春秋

「天までとどけ」のイメージが決めてだった

石川氏が朝の新番組を担当することが決まり、MCとして真っ先に頭に浮かんだのが岡江さんだったという。

「『はなまるマーケット』を担当するまで、私は音楽番組やバラエティ番組の制作に携わっていました。あの頃、女優さんがドラマ以外の番組に出演することは少なかったにもかかわらず、岡江さんはバラエティやコント番組にもゲスト出演していた。気取らない人柄で、とても庶民的なイメージもありました。当時、岡江さんは『天までとどけ』というドラマでもお母さん役で出演されていましたから、お茶の間にも家庭的なイメージが定着していた。ぜひ岡江さんにお願いしたいと思いました」

「天までとどけ」は、1991年から1999年までTBSで放送されたホームドラマだ。岡江さんは13人の子供を育てる母親役として出演。昼ドラマとしては異例の最高視聴率19%を記録した。

初めて岡江さんと打ち合わせをした日のことを、石川氏は鮮明に記憶していた。

「テレビ朝日の喫茶室で打ち合わせをしました。岡江さんから『ゴシップを扱ったり、細かい番組進行が必要な司会はできない』と言われていたので、番組進行は薬丸(裕英)さんが中心だし、扱うテーマは生活情報なので、と番組のコンセプトをお伝えしました。

そして『主婦としての疑問や聞いてみたいことを、進行表に関係なく遠慮なく言ってください』と説明し、快く引き受けていただけました。岡江さんご自身もちょうど40歳という区切りの年だった。何か新しいことをはじめたいと考えていたそうです」

スタート時に「唯一お願いしたこと」

「はなまるマーケット」がスタートした年、TBSは、坂本堤弁護士がオウム真理教を批判するインタビュー映像を教団幹部に見せた「オウムビデオ問題」によって、ワイドショーが次々打ち切りに追い込まれていた。そんな中で、ワイドショーの後番組の制作担当者として白羽の矢が立ったのが石川氏だった。

「スタートさせる時、とにかく時間がなかった。『モーニングEye』という前番組の終了決定が5月の連休明けで、『はなまる』は9月スタートですから約4カ月しかない。企画書作成、キャスティング、スタッフ確保などに奔走しました。当時管理部門にいた私に後番組の企画・制作の指名があったのですが、今考えても入社以来一番働いた期間だったと思います」

当時、会社からは「ワイドショーはやめろ」という指示はなかった、と石川氏はいう。

「会社から言われた後番組をはじめるにあたっての条件は、生放送であることと、行き過ぎた取材をしないこと。それに加え、私は事件事故などの“発生もの”や芸能ネタをやらないこと、『日常の幸せを大切に、明るく楽しく暮らせる』生活情報番組にすることを決めました」

こうして岡江さんとともに「はなまるマーケット」という番組をスタートした。石川氏は、岡江さんに対してほとんど指示をしなかったというが、「唯一お願いしたこと」があるという。

「岡江さんには、『番組のオープニングで、昨日あったことや最近感じたことを、フリートークで薬丸さんと話してください。時間は短くても長くても構いませんから』とお願いしました。番組冒頭の他愛もない会話が視聴者に受け、このオープニングトークは後に好評となりました。

これまで様々な芸能人の方と仕事をしましたが、岡江さんほどこちらの伝えたいことを素早く理解して表現してくれる方はいないんです。慌て者でおっちょこちょいと思われがちですが、とても聡明な方ですよ」

瞳を輝かせながら「宝塚」を語っていた

ベイ・シティ・ローラーズの「二人だけのデート(I only want to be with you)」をバックに「はなまるマーケット」のオープニングトークは始まる。そして、番組開始の合図は、岡江さんがリードする「はなまるマーケット、オープン!」というタイトルコールだった。

「17年間でお茶の間にも定着したこの掛け声は、実は岡江さんが発案なんです。番組スタート前日のリハーサルで、岡江さんが『何か掛け声がないと始めにくい』とおっしゃって。それでいろいろ考えたのですが、最終的に岡江さんから『(はなまる)マーケットだから、スタートじゃなくてオープンがいいね!』と言われて、あのような形になりました」

石川氏が同番組のプロデューサーを務めたのは番組が開始した1996年から2000年までの期間だった。

「その間、岡江さんとは挙げればきりがないほど飲みに行きました。スタッフと一緒に、浜松町の立ち飲み屋、有楽町のガード下、銀座のピアノバーもあれば三軒茶屋のスナックまで。あまり気取った店は行きませんでしたね。する話といえば、ドラマや映画、舞台に関する話が多かった。岡江さんは宝塚も大好きで、瞳を輝かせながら熱く語っていたなぁ。2軒目は必ずカラオケに行って皆で歌いました」

ずっと気になっていたこと

石川氏が最後に岡江さんに会ったのは今年2月。友人らとの食事の席だった。

「岡江さんは最近、世界各地を旅行していたようで、海外での体験談や写真などを見せてもらって楽しく過ごしました。食事会が終わったあとも、『石川さんの好きそうな映画観ました!』とか、『キャッツを観ました』とか頻繁に連絡をくれていましたね」

突然の訃報に肩を落とす石川氏だが、岡江さんについて、ずっと気になっていたことがあるという。

「岡江さんの訃報を伝えるとき、NHKやほかの民放まで『はなまるマーケット』という番組名を伝えていた。岡江さんを代表する作品になったことは誇らしく思います。一方で、声を掛けた初代プロデューサーとしては、岡江さんに17年半もこの番組に付き合わせてしまって本当に良かったのだろうか、と申し訳なく思う気持ちもあります。

でも、日本中の皆さんが毎朝、彼女のはつらつとした姿を見て、楽しく元気に笑顔で生活していく原動力をお届けできたんですから、岡江さんも喜んでくれていると信じています」

その明るいキャラクターで朝を彩った岡江さんの“代表作”は、いまも人々の心の中に残っている。

(「文春オンライン」特集班/Webオリジナル(特集班))