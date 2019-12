テレビ朝日系で27日に11時間以上にわたって生放送される年末大型特番『 ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE』(正午〜後11:10)出演アーティストの歌唱曲が発表された。テレビ朝日開局60周年にちなみ、テーマはアニバーサリー。28回目の年末特番初の試みとして、東京・六本木のテレビ朝日本社と千葉・幕張メッセ イベントホールの2会場に分かれ、豪華アーティストがみんなで歌える名曲100曲以上をパフォーマンスする。今回の発表により、欅坂46の絶対的センター平手友梨奈が、ソロでも歌唱することが明らかに。9月19日の東京ドーム公演ダブルアンコールでライブ初披露したソロ曲「角を曲がる」をテレビ初披露する。同曲は昨年9月に公開された自身の主演映画『響 -HIBIKI-』主題歌として制作された。また、和楽器バンドはミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士とともに「千本桜」を披露する。■『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE』出演者&曲目AI「ハピネス」「Baby You Can Cry」aiko「キラキラ」 「二人」嵐「Turning Up」「Monster」ほかE-girls「ごめんなさいのKissing You」「シンデレラフィット」「Follow Me」いきものがかり「WE DO」石丸幹二 ※後日発表EXILE「愛のために 〜for love, for a child〜」「Lovers Again」AKB48「会いたかった」「フライングゲット」A.B.C-Z「Black Sugar」m-flo「come again」荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」小沢健二「彗星」「ラブリー」Official髭男dism 「宿命」「Pretender」KAT-TUN「Keep the faith」「GO AHEAD」関ジャニ∞「友よ」Kis-My-Ft2「HANDS UP」木村カエラ「Continue」「Butterfly」きゃりーぱみゅぱみゅ「音ノ国」「にんじゃりばんばん」KinKi Kids「光の気配」King & Prince「koi-wazurai」King Gnu「白日」倉木麻衣「薔薇色の人生」「Love, Day After Tomorrow」KREVA「音色 〜2019 Ver.〜」CHEMISTRY「君をさがしてた〜The Wedding Song〜」欅坂46「黒い羊」倖田來未「キューティーハニー」「Butterfly」ゴールデンボンバー「女々しくて」「令和」ゴスペラーズ「星屑の街」コブクロ「大阪SOUL」THE YELLOW MONKEY「JAM」THE RAMPAGE「SWAG & PRIDE」三代目 J SOUL BROTHERS「Yes we are」「Rat-tat-tat」椎名林檎「自由へ道連れ」「NIPPON」ジェジュン「Sweetest Love」「未来予想図II」GENERATIONS「One in a Million -奇跡の夜に-」ジャニーズWEST「ええじゃないか」「Big Shot!!」スキマスイッチ「ボクノート」「Revival」菅田将暉「まちがいさがし」SixTONES vs Snow Man「Imitation Rain」「D.D.」Superfly「フレア」SEKAI NO OWARI「YOKOHAMA blues」Sexy Zone「Honey Honey」DA PUMP「P.A.R.T.Y. 〜ユニバース・フェスティバル〜」「U.S.A.」DEAN FUJIOKA「Shelly」東京スカパラダイスオーケストラ「銀河と迷路」「Paradise Has No Border」Toshl ※視聴者3択生投票による名曲カバー「糸」or「残酷な天使のテーゼ」or「雪の華」NEWS「トップガン」乃木坂46「ありがちな恋愛」「Sing Out!」秦基博「ひまわりの約束」「Raspberry Lover」BARBEE BOYS「無敵のヴァレリー」「目を閉じておいでよ」Perfume「再生」「ねぇ」HIKAKIN&SEIKIN「夢」一青窈「ハナミズキ」「もらい泣き」日向坂46「キュン」平井堅「#302」平井大「THE GIFT」平手友梨奈(欅坂46)「角を曲がる」V6「ある日願いが叶ったんだ」Foorin「パプリカ」BLUE ENCOUNT「バッドパラドックス」Hey! Say! JUMP「ファンファーレ!」BABYMETAL「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」MAN WITH A MISSION「Remember Me」MISIA ※後日発表三浦大知 スペシャルパフォーマンス三浦祐太朗「ありがとうあなた」宮本浩次「冬の花」ミュージカル「刀剣乱舞」刀剣男士「刀剣乱舞」milet「inside you」森山直太朗「さくら(二〇一九)」山下智久「CHANGE」ゆず「SEIMEI」LiSA「紅蓮華」Little Glee Monster「ECHO」「世界はあなたに笑いかけている」LUNA SEA「I for You」和楽器バンド × ミュージカル「刀剣乱舞」 刀剣男士「千本桜」WANIMA「THANX」「りんどう」ディズニーメドレー ※後日発表