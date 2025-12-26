50TAオリコンニュース

「MステSUPER LIVE」まさかのオチに会場爆笑「流石です50TAさん」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 26日の「Mステ」で、狩野英孝が扮する50TAが「PERFECT LOVE」を披露した
  • 観客と掛け声で盛り上がる中、有無を言わさず「あ、終わっちゃった」と発言
  • SNSでも「わざと？マジで間違えた？w」「流石です」などの反響が寄せられた
記事を読む

おすすめ記事

  • dアニメストア、「コミック祭り」を開催！人気コミック＆ノベルの全巻セットが50％OFF
    dアニメストア、「コミック祭り」を開催！人気コミック＆ノベルの全巻セットが50％OFF 2025年12月21日 7時30分
  • ドラマ『50分間の恋人』特別番組「30分間のがやがや鑑賞会」より（C）ABC
    伊野尾慧＆松本穂香、『50分間の恋人』初回鑑賞会で照れまくり　土佐兄弟“社会人あるある”にも挑戦 2025年12月26日 17時0分
  • キンプリ永瀬廉、50TAとのコラボ曲『希望の丘』披露を心待ち「ホンマに楽しみ」
    キンプリ永瀬廉、50TAとのコラボ曲『希望の丘』披露を心待ち「ホンマに楽しみ」 2025年12月26日 8時30分
  • 【漫画】享年52歳。婚活パーティに参加していた50代おじさんの人生に涙…難病を患っていたパートナーとのプラトニックな結婚生活【2025 漫画記事 1位】
    【漫画】享年52歳。婚活パーティに参加していた50代おじさんの人生に涙…難病を患っていたパートナーとのプラトニックな結婚生活【2025 漫画記事 1位】 2025年12月20日 17時0分
  • ハッピーターン発売50周年 これからもみんなにハッピーがターンしますように。 話題沸騰！あの夢のコラボが帰ってくる
    ハッピーターン発売50周年 これからもみんなにハッピーがターンしますように。 話題沸騰！あの夢のコラボが帰ってくる 2025年12月22日 11時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子