26日の「Mステ」で、狩野英孝が扮する50TAが「PERFECT LOVE」を披露した 観客と掛け声で盛り上がる中、有無を言わさず「あ、終わっちゃった」と発言 SNSでも「わざと？マジで間違えた？w」「流石です」などの反響が寄せられた