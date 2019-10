1990年代にスーパーファミコン向けに登場した、 ディズニー の名作映画である「アラジン」と「ライオン・キング」を題材としたゲームが、2019年になって再びレトロゲーム用のカセットとして復活するようです。Disney's Aladdin and The Lion King Get Special Editions With Playable Cartridges - IGNhttps://www.ign.com/articles/2019/10/23/disneys-aladdin-and-the-lion-king-get-special-editions-with-playable-cartridges海外ゲームメーカーのNighthawk Interactiveが、スーパーファミコン向けゲームとして20年以上前に発売された「アラジン」と「ライオン・キング」を移植した「Disney Classic Games:Aladdin and The Lion King」を2019年10月29日にPlayStation 4/ Xbox One Nintendo Switch /PC向けに発売します。価格は29.99ドル(約3300円)です。Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King Announcement Trailer - YouTubeDisney Classic Games:Aladdin and The Lion Kingの発売を記念して、ゲーム「アラジン」(1993年)および「ライオン・キング」(1994年)を昔懐かしの海外版スーファミ・SNESと海外版メガドライブ・GENESIS用のカセットにした限定商品が、ゲーム関連グッズを取り扱うiam8bitで販売されます。ライオン・キングはSNES用のカセットになって復活。価格は99.99ドル(約1万1000円)で限定4500個の販売です。The Lion King - Legacy Cartridge Collection - iam8bitアラジンはGENESIS用のカセットとなり、4500個限定で99.99ドルでの販売です。Aladdin - Legacy Cartridge Collection - iam8bit2つのレトロゲーム向けの専用カートリッジはもちろんプレイ可能で、それぞれ過去作の復元アートワークが付いた説明書も付属しています。なお、2020年初頭の出荷が予定されており、事前予約は10月24日の現地時間で10時からスタートです。