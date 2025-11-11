ニューストップ > 恋愛ニュース > 男性を傷つける爆弾級の別れ言葉 恋人・カップル 恋愛コラム 女子コラム オトメスゴレン 男性を傷つける爆弾級の別れ言葉 2025年11月11日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 男性を傷つける別れ言葉を紹介している 「あなたといる間、ずっと不幸だった」「一緒にいても何のメリットもない」 「全然好きじゃなかったのに付き合ってごめん」など 記事を読む おすすめ記事 ＪＲ東日本「Ｓｕｉｃａ」のペンギン、来年度末で「卒業」…新キャラクターにバトンタッチへ 2025年11月11日 14時5分 Perfumeあ〜ちゃん、一般男性との結婚発表 お相手はファン「心から応援してくれている」【コメント全文】 2025年11月11日 12時4分 『ポケパーク カントー』来年2月5日開業で注意事項 ポケモン初の屋外常設施設で110段の階段を上れない人など入場できず 2025年11月11日 14時0分 この3人の中に小学生が 年齢発表で騒然「マジ!?」 2025年11月11日 11時0分 蓮舫氏が中国語で「强烈抗议」＝「強く抗議」首脳への「不当な発言」許さず 中国領事「汚い首」発言に反応か 2025年11月11日 16時30分