大好きな彼氏には、自分が望む通りの存在であってほしいと思うのは自然なこと。色々注文をつけたり、行動に口出しするのも愛情ゆえですが、やりすぎると彼氏に「息苦しさ」を感じさせてしまうようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性170名に聞いたアンケートを参考に、「愛はわかるけど息苦しい!!実は彼氏を追い詰めている行動」をご紹介します。【１】彼氏が自宅でだらしない姿をしていると、嫌な顔をする「自分の家でく