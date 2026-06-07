◆カーリング日本選手権 第１日（６月７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回大会３位のロコ・ソラーレは、グランディールと対戦し、９ー２で勝利し、３年ぶりの頂点へ好発進した。

ロコは、３月に吉田知那美が退団し、今大会は３月の世界選手権（カナダ）にもロコ・ソラーレの一員として出場し、４位に貢献した小穴桃里を加えた新体制で出場。初戦からチームが機能し、２年連続の横浜開催に集まったファンを沸かせた。カチとまとめたトレードマークの金髪も氷上で一段と映え、小穴は「私のここまで積んできたカーリングの経験と全然、違う。対戦相手だったときはなかなか勝てなかったけど、味方になるとこんなに頼もしいことはないですね。とても楽しくやれています。カーリング自体が楽しいのもありますが、生活から面白い毎日。笑っているか、爆笑しているかのどっちかですね」と印象的な丸めがねと笑顔がチームに溶け込み躍動している。

「スマイル」を武器に、２３年以来３年ぶりの頂点へ、まい進していく。

今大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。

◆日本選手権 男女１０チームが参加し、２つのグループに分かれて総当たりで１次リーグを戦う。各グループの上位３チームが２次リーグに進み、再び総当たり戦を行い上位４チームが決勝トーナメントに進む。１３日に男女準決勝、１４日に男女決勝が行われる。