メキシコ・モンテレイの事前キャンプに合流北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表のサポートプレイヤーを務めるDF吉田麻也（LAギャラクシー）が現地時間6月5日、メキシコ・モンテレイの事前キャンプに合流した。37歳の吉田は、サポートプレイヤーとして今大会に同行。トレーニングを選手たちと行い、チームをサポートすることになる。山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターは「一緒にプレーもできますし、（