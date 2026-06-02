料理研究家の桜井奈々が6月1日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入した商品を多数紹介した。この日、桜井は「リピしたい物だらけのコストコ購入品」というタイトルでブログを更新。「今回はぶどうを買いにいったので、少なめに！？」と切り出し、購入した商品を写真とともに公開した。続けて、新商品の塩パンについて「悪魔的においしい」「あたためたら、カリッとジュワっと塩っぱさ最高」と絶賛。初