料理研究家・桜井奈々『コストコ』品を多数紹介し絶賛「ほんっとにおいしくて子供たちも爆食べ」

料理研究家の桜井奈々が6月1日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入した商品を多数紹介した。

この日、桜井は「リピしたい物だらけのコストコ購入品」というタイトルでブログを更新。「今回はぶどうを買いにいったので、少なめに！？」と切り出し、購入した商品を写真とともに公開した。

続けて、新商品の塩パンについて「悪魔的においしい」「あたためたら、カリッとジュワっと塩っぱさ最高」と絶賛。初めて購入したという「フライドごぼう」については「おいしくてビックリ」と述べ「昨日アスパラ明太子マヨサラダにかけましたが最高にあう」と明かした。

さらに「おいしすぎて、冷凍しないで食べ切ってしまった」という「干しスルメイカ」や「ほんっとにおいしくて子供たちも爆食べ」したという「こもちからふとししゃも」も紹介。「次回見かけたら買う！」とリピートを宣言した。

最後に、息子のために購入した「冷感マット」も紹介し「手触りも滑らかだし冷感もしっかり！」「全員分買えばよかったシリーズ」とつづり、ブログを締めくくった。