兵庫・神戸市で起きた連続児童殺傷事件で、土師淳君が殺害されてから24日で29年。父親が今の心境を語りました。29年前、小学6年だった土師淳君（当時11歳）が神戸市須磨区で、当時14歳の男子中学生に殺害されました。加害男性は毎年謝罪の手紙を送っていましたが、2015年に告白本を遺族に無断で出版し、その3年後から手紙は途絶えています。淳君の父・守さんは、加害男性になぜ淳君の命を奪ったのか真相を明かすよう求めています。