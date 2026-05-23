サッカー中継の形は将来的にどう変わっていくのだろうか。2026W杯本番が迫るアメリカでは、国内リーグのMLSが今週末のゲームで一旦中断となる。24日にはロサンゼルス・ギャラクシーVSヒューストン・ダイナモの一戦が行われるが、『Peta Pixel』はこの一戦の全てをIPhone17Proのみで生中継することになっていると伝えている。これまではテレビカメラでの撮影が当たり前だったが、近年AppleはIPhoneを使ったスポーツ中継に力を入れて