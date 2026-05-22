トータス松本が、＜トータス松本 ライブ2026 Good Times＞と題した記念公演の開催を発表した。本公演は、彼が還暦を迎える2026年12月に大阪・東京で行われるホール公演となり、12月7日に大阪・フェスティバルホール、12月12日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。トータス松本のソロ名義の公演は、2012年に行われ＜“NEW FACE”ツアー＞以来14年ぶりとなる。本公演限りのスペシャルバンドを編成して行うスペシャルライブを予定