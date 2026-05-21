韓国の人気ファッションブランド「SIYAZU（シヤジュ）」がついに日本初上陸♡韓国の主要ECプラットフォーム「W CONCEPT」や「29CM」でランキング常連を誇る話題ブランドが、2026年6月8日（月）から6月17日（水）まで、ルミネ新宿 ルミネ2-2Fにて期間限定POPUP STOREをオープンします。オフィスにもプライベートにも活躍する洗練アイテムや、豪華ノベルティ特典にも注目です♪ SIYAZUが日本初POPUP開催