韓国で話題のSIYAZUが日本初上陸♡ルミネ新宿POPUP開催

韓国の人気ファッションブランド「SIYAZU（シヤジュ）」がついに日本初上陸♡韓国の主要ECプラットフォーム「W CONCEPT」や「29CM」でランキング常連を誇る話題ブランドが、2026年6月8日（月）から6月17日（水）まで、ルミネ新宿 ルミネ2-2Fにて期間限定POPUP STOREをオープンします。オフィスにもプライベートにも活躍する洗練アイテムや、豪華ノベルティ特典にも注目です♪

SIYAZUが日本初POPUP開催♡

今回のPOPUP STOREでは、26SSの新作アイテムをはじめ、韓国でも人気の定番スラックスなど、多数のアイテムを展開。

シンプルながらもシルエットや素材感にこだわった、今っぽい韓国スタイルを楽しめます。

特に注目したいのは、オフィスとプライベートをシームレスに行き来できる着回し力の高さ。

きちんと感のあるスラックスやジャケット、ミニマルなトップスなど、大人女性の日常に取り入れやすいアイテムが揃います♡

また、日本公式オンラインストアでもブランドの世界観を楽しむことができます。

開催場所：ルミネ新宿 ルミネ2-2F EVENTSPACE

開催期間：2026年6月8日（月）～6月17日（水）

営業時間：11:00～21:00

※初日は12:00から営業

Chacott×familiar初コラボ♡バレエ気分高まる限定アイテムが登場

豪華ノベルティ特典も見逃せない♪

初開催となる今回のPOPUPでは、来場者向けの特典も充実しています♡

まず、SIYAZU公式Instagram「@siyazu_official」をフォローしている方は、全商品10％OFFに。気になっていたアイテムをお得に購入できるチャンスです。

さらに、購入金額に応じた限定ノベルティも用意されています。

15,000円以上購入：「U-NECK SLEEVELESS TOP」をプレゼント

20,000円以上購入：「VITAGE COTTON CAP」をプレゼント

30,000円以上購入：「MATTÉ Mini Bag」をプレゼント

また、会場でアンケートに回答すると「SILKET SOCKS」のプレゼントも♡どの特典も、SIYAZUらしいシンプルでスタイリッシュなデザインが魅力です。

韓国ブランドらしい感度の高いデザインと、日常使いしやすい実用性を兼ね備えたSIYAZU。トレンド感はありながらも派手すぎず、自然体で楽しめるスタイルが魅力です。

韓国ファッション好きさんはもちろん、シンプルだけどおしゃれに見えるアイテムを探している方にもぴったり♡ルミネ新宿で実際に手に取れる貴重な機会なので、ぜひ足を運んでみてください♪

※特典の内容は、予告なく変更する場合がございます。

※2～4の特典の重複お渡しはできません。

※在庫なくなり次第終了。

まとめ

SIYAZUの日本初POPUP STOREは、韓国トレンドをリアルに体感できる注目イベント♡人気スラックスや26SS新作アイテムに加え、ここでしか手に入らない限定ノベルティも見逃せません。

毎日のコーデをアップデートしてくれる洗練アイテムを、この機会にぜひチェックしてみてください♪