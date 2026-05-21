2026年5月19日(火)より、ハーゲンダッツ ミニカップ”ショコラミント エクストラ”が新発売!ミントの爽快感とパリパリ食感のチョコチップが楽しめる新作ハーゲンダッツは、チョコミントが好きな方も満足できる爽やかなミントフレーバーになっています。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売中です♪ 真っ白なチョコミントアイスクリーム!?