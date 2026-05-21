【ミントの爽快感が広がる】ハーゲンダッツ”ショコラミント エクストラ”が新登場♪

2026年5月19日(火)より、ハーゲンダッツ ミニカップ”ショコラミント エクストラ”が新発売!ミントの爽快感とパリパリ食感のチョコチップが楽しめる新作ハーゲンダッツは、チョコミントが好きな方も満足できる爽やかなミントフレーバーになっています。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売中です♪

真っ白なチョコミントアイスクリーム!?

価格:各373円(税込)

今回の新商品は、暑い夏にぴったりな爽やかな味わいを楽しめるチョコミントのアイスクリームになっています。

2024年にハーゲンダッツ バー”ショコラミントクランチ”が発売していましたが、ミニカップは2020年の”ホワイトミント＆ショコラ”以来で6年ぶりの発売です!

近年チョコミントの商品が増えていて、チョコミン党が満足できるミントの爽快感をしっかり感じられるような新作ハーゲンダッツに仕上がっています♪

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蓋を開けると…



チョコミントのイメージはパステルカラーの緑色ですが、ハーゲンダッツでは着色料を使っていないので素材本来の白さを活かした真っ白なミントアイスクリームになっています。

そしてアイスクリームには細かめのビターチョコチップがぎっしり混ぜ込まれています。

ミントアイスクリームは、従来のミントフレーバーよりもミントを多く配合していて、口に入れた瞬間にスッーとミントの爽快感が楽しめます♪すっきりとした清涼感を感じつつ、ハーゲンダッツならではの濃厚なミルクのコクも同時に感じます!

チョコチップは甘さ控えめでほろ苦く、パリパリッと軽やかな食感になっていて、じんわりチョコレートのくちどけ感を味わえます。

ミントアイスクリームのスッキリ感とミルクの甘み、チョコレートのほろ苦さのバランスが良くチョコミントが好きな方も満足ができるくチョコミントアイスクリームになっています♪

【アイスマニア】ちゃんれいの評価



ショコラミント エクストラ

味:★★★★☆

見た目:★★★☆☆

コスパ:★★★★☆

カロリー:★★★☆☆

食感:★★★★☆

ミントアイスクリームはミントの爽快感をしっかり感じますが甘みもあるので、チョコミント初心者も食べやすい新作ハーゲンダッツ。ぜひ食べてみてください♪

▼原材料

クリーム（生乳（北海道））、乳等を主要原料とする食品、砂糖、脱脂濃縮乳、チョコレートチップ（準チョコレート）、粉あめ、卵黄／ペパーミント香料、植物レシチン、（一部に乳成分・卵・大豆を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 110ml

エネルギー:265kcal

たんぱく質:4.4g

脂質:17.1g

炭水化物:23.3g

食塩相当量:0.1g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。