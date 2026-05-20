「Google I/O 2026」でGoogleがインテリジェントショッピングカート「Universal Cart」を発表しました。Google検索・Gemini・YouTube・GmailなどGoogleのサービスを使っているタイミングで見つけた商品を追加でき、そのまま購入手続きまで進めるショッピングカートです。Google Shopping introduces Universal Cart, agentic shoppinghttps://blog.google/products-and-platforms/products/shopping/google-shopping-cart/Universa