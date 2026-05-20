Googleが発表した高速モデル「Gemini 3.5 Flash」について、エンジニアが集うニュース共有サイトのHacker Newsでは「実際のところどんなモデルなのか」「Flashという名前なのに高くなりすぎではないか」「総パラメータ数とアクティブパラメータ数はどれくらいなのか」といった議論が盛り上がっています。Gemini 3.5 Flash | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com/item?id=48196570Gemini 3.5 Flashは、GoogleのGemini 3.5シリ