全国で多発する山林火災について、専門家に聞きました。 【写真を見る】各地で相次ぐ山林火災… 大規模化の原因は地球温暖化？ 専門家｢極端な乾燥が起こりやすくなる｣ 有効なのは｢ドローン｣ （日本大学 生物資源科学部 串田圭司教授）「日本は（山火事が）大規模化しにくいと言われていた。去年・今年の大きな火災を踏まえて、今後 大規模していくと考えられる」 大規模化の原因は？ 山林火災が大規模化している背