コクのある白濁スープの「ちゃんぽん」。意外な組み合わせで、あの味を再現できるって知ってますか？その秘密は、オイスターソースと牛乳。シンプルなのに、ひと口飲めばびっくりするほど本格派です。豚肉は小麦粉をまぶしてこんがり焼くことで、香ばしさもアップ。しゃきしゃきもやしも相まって、これは絶対試してほしい一杯！『ぶたこまともやしのミルクちゃんぽんスープ』のレシピ材料（2本分）豚こま切れ肉……250g もやし…