競泳の瀬戸大也選手（31）が、俳優・東出昌大さん（38）の冠番組「東出昌大の野営デトックス」（ABCテレビ）の2026年5月18日深夜（19日未明）放送の回にゲスト出演し、自身のスキャンダルを振り返った。東出昌大「人は間違うもんだと思う」瀬戸選手は17年5月、元飛込み選手の馬淵優佳さん（31）との結婚を発表。20年9月に「週刊新潮」により不倫が報じられ、26年2月に離婚を発表した。「東出昌大の野営デトックス」では、東出さん