あまりにチャーミングな「お手」の瞬間が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「可愛すぎ尊い」「これは国宝級」「定期的に見たくなる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：トイストーリーのウッディで、犬に『お手』させてみた結果→『ちっちゃい人間だ』と勘違いして…まさかの光景】 おもちゃ相手に「お手」特訓中♪ TikTokアカウン