愛知県の特殊詐欺の被害額としては過去最高とみられる、約8億7000万円をだまし取られました。 警察によりますと、愛知県内の80代の男性は今年、著名人の名前をかたった投資関連のインターネット広告にアクセスし、LINEに誘導されました。 その後、指示に従って投資アプリに登録し、利益が出ているよう表示されていたため、5月までに口座に振り込んだり、現金や金地金を渡したりなどして計約8億7000万円をだま