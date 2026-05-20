2026年5月19日、Epic Gamesが世界中のApp Storeで「フォートナイト」が復活したと発表しました。最後の戦いが迫るなか、フォートナイトが世界中のApp Storeに再登場 - Epic Gameshttps://www.epicgames.com/site/news/fortnite-is-back-on-the-app-store-around-the-world-as-the-final-battle-approachesEpic Games' 'Fortnite' returns to App Stores worldwide | Reutershttps://www.reuters.com/legal/litigation/epic-games-f