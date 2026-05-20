米は世界の約半数の人々が主食にしている重要な穀物であり、米を作る稲作の多くはアジア一帯で行われています。ところが新たな研究により、地球温暖化によって稲は耐熱限界に達しつつあることが指摘されました。Projected warming will exceed the long-term thermal limits of rice cultivation | Communications Earth & Environmenthttps://www.nature.com/articles/s43247-025-03108-0Global warming is accelerating 5,00