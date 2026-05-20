韓国俳優のクォン・サンウ（49）の妻で韓国俳優のソン・テヨン（45）が19日、自身のインスタグラムを更新。長女・リホさん（11）の成長した姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「ミスコリアの雰囲気が漂っている！」ロングヘアが印象的、クォン・サンウの11歳長女の近影ソン・テヨンは「急に真夏の暑さ〜冷たいヨーグルトは欠かせないね」とコメントし、ピンクのカップを片手に颯爽と歩く長女の姿をアップ。グレーのパー