【韓国俳優】クォン・サンウ、長女の成長した近影に驚く声「大きくなってキレイ」「ミスコリアの雰囲気」
韓国俳優のクォン・サンウ（49）の妻で韓国俳優のソン・テヨン（45）が19日、自身のインスタグラムを更新。長女・リホさん（11）の成長した姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「ミスコリアの雰囲気が漂っている！」ロングヘアが印象的、クォン・サンウの11歳長女の近影
ソン・テヨンは「急に真夏の暑さ〜 冷たいヨーグルトは欠かせないね」とコメントし、ピンクのカップを片手に颯爽と歩く長女の姿をアップ。グレーのパーカーにミニ丈のボトムスを合わせた長女は、スラッとした美脚をのぞかせ、長い髪を風になびかせながら車へと向かっていった。
写真には、車の運転席に座る男性らしき人物も写っており、コメント欄には「もう兄が乗っている」「お兄ちゃんはもう運転上手い？」などの声が寄せられ、成長した長女の姿にも「大きくなってキレイ」「成長するにつれてママに似てきて、ミスコリアの雰囲気が漂っている！」などの反響が集まっている。
クォン・サンウは、アジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『天国の階段』に出演し、“涙の貴公子”として注目を集め高い人気を誇った。2008年にソン・テヨンと結婚。翌年2月に長男・ルッキさん（17）が誕生。15年1月に長女が誕生。20年にアメリカへ移住した。
【写真】「ミスコリアの雰囲気が漂っている！」ロングヘアが印象的、クォン・サンウの11歳長女の近影
ソン・テヨンは「急に真夏の暑さ〜 冷たいヨーグルトは欠かせないね」とコメントし、ピンクのカップを片手に颯爽と歩く長女の姿をアップ。グレーのパーカーにミニ丈のボトムスを合わせた長女は、スラッとした美脚をのぞかせ、長い髪を風になびかせながら車へと向かっていった。
クォン・サンウは、アジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『天国の階段』に出演し、“涙の貴公子”として注目を集め高い人気を誇った。2008年にソン・テヨンと結婚。翌年2月に長男・ルッキさん（17）が誕生。15年1月に長女が誕生。20年にアメリカへ移住した。