ホワイトソックスのデレク・ヒル外野手（30）が20日までに更新されたシカゴのスポーツ専門局「シカゴスポーツネットワーク」のインタビューに応じた。同僚である村上宗隆内野手を称賛した。インタビュアーから「“ムネマニア”という現象の渦中にいるのはどんな感じ？」と質問が飛んだ。ヒルは「彼のことは大好きだよ」と開口一番。「彼がいなかった場合と比べると、このチームの絆を10倍強めたと本気で思う。彼はすべてを明