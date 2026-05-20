TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、きょう20日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）を欠席した。【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）番組冒頭で、杉山真也アナウンサー、宇賀神メグアナウンサー、佐々木舞音アナウンサー、南後杏子アナウンサーがあいさつ。安住アナは不在で、宇賀神アナが「『THE TIME，』、朝8時まで私たちがお伝えしてまいります」などと伝えた。