TBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』に出演する中沢元紀のインタビューコメントが公開された。 参考：『時すでにおスシ』第7話は“触れられなかった”核心に迫る回に益田千愛Pが見どころを語る 本作は、永作博美演じる子育てを卒業した待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが第二の人生として飛び込んだ“鮨アカデミ&