2026年5月20日決算発表予定 ■建設業1443 技研ホールディングス 2026年3月期 本決算（Point：特殊土木や防災関連工事の受注残と次期の収益見通し） ■サービス業2340 極楽湯ホールディングス 2026年3月期 本決算（Point：国内外の既存店客数推移と光熱費・人件費の負担軽減度） 4720 城南進学研究社 2026年3月期 本決算（Point：映像授業や個別指導の生徒数動向と次期募集期の進捗） ■小売業2673 夢みつ