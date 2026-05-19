【5月20日】今日の決算発表 SOMPO､東京海上､MS&AD 損保3社など10社
2026年5月20日 決算発表予定
■建設業
1443 技研ホールディングス 2026年3月期 本決算
（Point：特殊土木や防災関連工事の受注残と次期の収益見通し）
■サービス業
2340 極楽湯ホールディングス 2026年3月期 本決算
（Point：国内外の既存店客数推移と光熱費・人件費の負担軽減度）
4720 城南進学研究社 2026年3月期 本決算
（Point：映像授業や個別指導の生徒数動向と次期募集期の進捗）
■小売業
2673 夢みつけ隊 2026年3月期 本決算
（Point：シニア向け通販の媒体効率と新規顧客獲得コストの推移）
■情報・通信業
3753 フライトソリューションズ 2026年3月期 本決算
（Point：決済端末販売の進捗と保守等のストック収益拡大状況）
3858 ユビキタスＡＩ 2026年3月期 本決算
（Point：組込みソフトのライセンス収入と車載・産業向けの回復）
■機械
6343 フリージア・マクロス 2026年3月期 本決算
（Point：押出成形機など産業機械の受注状況とグループ再編効果）
■電気機器
6743 大同信号 2026年3月期 本決算
（Point：鉄道信号設備・ホームドアの更新工事進捗と利益率推移）
■卸売業
7111 ＩＮＥＳＴ 2026年3月期 本決算
（Point：販売パートナー網の拡大動向と次期収益基盤の構築度）
■非鉄金属
5852 アーレスティ 2026年3月期 本決算
（Point：自動車向けアルミダイカストの受注と北米拠点の採算性）
■銀行業
8421 信金中央金庫 2026年3月期 本決算
（Point：金利上昇局面での資金運用利回りと信用金庫サポート実績）
■保険業
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 2026年3月期 本決算
（Point：正味収入保険料の動向と政策保有株式の売却進捗・還元）
8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2026年3月期 本決算
（Point：国内損保の収益改善と海外事業の利益貢献、次期還元方針）
8766 東京海上ホールディングス 2026年3月期 本決算
（Point：欧米を中心とした海外保険の伸長度と資本効率向上策を注視）
※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。