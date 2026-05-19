【5月20日】今日の決算発表　SOMPO､東京海上､MS&AD 損保3社など10社

2026年5月20日 決算発表予定

■建設業

1443 技研ホールディングス 2026年3月期 本決算

（Point：特殊土木や防災関連工事の受注残と次期の収益見通し）

■サービス業

2340 極楽湯ホールディングス 2026年3月期 本決算

（Point：国内外の既存店客数推移と光熱費・人件費の負担軽減度）

4720 城南進学研究社 2026年3月期 本決算

（Point：映像授業や個別指導の生徒数動向と次期募集期の進捗）

■小売業

2673 夢みつけ隊 2026年3月期 本決算

（Point：シニア向け通販の媒体効率と新規顧客獲得コストの推移）

■情報・通信業

3753 フライトソリューションズ 2026年3月期 本決算

（Point：決済端末販売の進捗と保守等のストック収益拡大状況）

3858 ユビキタスＡＩ 2026年3月期 本決算

（Point：組込みソフトのライセンス収入と車載・産業向けの回復）

■機械

6343 フリージア・マクロス 2026年3月期 本決算

（Point：押出成形機など産業機械の受注状況とグループ再編効果）

■電気機器

6743 大同信号 2026年3月期 本決算

（Point：鉄道信号設備・ホームドアの更新工事進捗と利益率推移）

■卸売業

7111 ＩＮＥＳＴ 2026年3月期 本決算

（Point：販売パートナー網の拡大動向と次期収益基盤の構築度）

■非鉄金属

5852 アーレスティ 2026年3月期 本決算

（Point：自動車向けアルミダイカストの受注と北米拠点の採算性）

■銀行業

8421 信金中央金庫 2026年3月期 本決算

（Point：金利上昇局面での資金運用利回りと信用金庫サポート実績）

■保険業

8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 2026年3月期 本決算

（Point：正味収入保険料の動向と政策保有株式の売却進捗・還元）

8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2026年3月期 本決算

（Point：国内損保の収益改善と海外事業の利益貢献、次期還元方針）

8766 東京海上ホールディングス 2026年3月期 本決算

（Point：欧米を中心とした海外保険の伸長度と資本効率向上策を注視）

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。