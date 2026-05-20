◇プロ野球セ・リーグ 巨人 2-0 ヤクルト（19日、いわき）勢い止まらぬ7連勝とした巨人。7回無失点の好投で今季初勝利を手にした戸郷翔征投手が、試合後インタビューに応じました。これが今季3度目の先発マウンド。ここまでの2登板はいずれも5回を投げ、失点を重ねていました。この日は先頭打者にヒットを浴びるも、無失点の立ち上がり。3回には味方の守備の乱れからピンチを招く場面もありましたが、後続を打ち取り得点を許しませ