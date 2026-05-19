4月29日の試合に勝利し、ONEフライ級キックボクシング暫定世界王座を獲得し、現役を引退した武尊さんは5月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。上半身裸のバキバキに仕上がった肉体を披露しました。【写真】武尊のバキバキの肉体ショット「引退してから燃え尽き症候群ぽくなってたけど」武尊さんは「朝の筋トレ終わって筋肉チェックしてたら犬達が集まってきた笑」とつづり、上半身裸の全身ショットを2枚投稿。引退したとは思えない