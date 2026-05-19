南海トラフ巨大地震を想定し、名古屋高速が民間企業と連携して訓練を行いました。 【写真を見る】地震で高架橋の継ぎ目に段差や隙間… 南海トラフ巨大地震を想定した訓練 インフラ企業と手順確認 名古屋高速｢各機関と連携し早期復旧につなげたい｣ 南海トラフ巨大地震による被災を想定した訓練では、緊急車両の通行ルートをいち早く確保するため、特殊なジャッキで路上に放置された車両を人力で移動させました。 名古屋高