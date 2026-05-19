『傾国の悪女になんかなりません！～蛮族令嬢クリスティナは予言された破滅フラグを【カンスト】パワーでへし折ります～１』がマイクロマガジン社「GCノベルズ」より6月30日に刊行される。 【画像】『傾国の悪女になんかなりません！』双葉はづきのカバーイラスト 本作は、川崎悠がWeb小説投稿サイト「小説家になろう」で連載中のシリーズ。怪力の【天与】を授かった伯爵令嬢クリスティナ