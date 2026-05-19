パリ・サンジェルマン（PSG）は18日、フランス代表FWウスマン・デンベレの状態について発表した。デンベレは現地時間18日に行われたリーグ・アン最終節のパリFC戦に先発出場したものの、27分にポルトガル代表FWゴンサロ・ラモスとの交代でピッチを後に。目立った接触等はなかったが、前半の早い時間帯での交代ということもあり、何らかのアクシデントが発生したものと見られていた。PSGの発表によると、デンベレが右ふくらは