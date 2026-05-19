老舗企業も優待に参入2026年度が始まって1ヵ月以上が過ぎました。皆様いかがお過ごしでしょうか？何かが新しく始まる春という季節は、心身ともにエネルギーを使うもの。少しずつ新しい生活に馴染んで充実している方もいれば、予想以上の忙しさに少し気疲れしてしまっている方もいるんじゃないでしょうか。さて今回は、一区切りとして、2025年度（2025年4月から2026年3月）に新たに優待を導入した銘柄を振り返ります。前編記事〈値