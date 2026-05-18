＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館【映像】物言いも「踵が浮いている」決定的瞬間結びの一番で、場内が騒然とする緊迫の攻防が繰り広げられた。大関・琴櫻が相手を土俵際まで追い詰めるも、土俵際でもつれ合うようにして両者がほぼ同時に土俵の外へと崩れ落ちた。行司の軍配が上がるや否や、すぐさま物言いがつく微妙な一幕に。しかし、軍配は変わらず館内からは大きな拍手とどよめきが沸き起こった。大関・