＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館

【映像】物言いも「踵が浮いている」決定的瞬間

結びの一番で、場内が騒然とする緊迫の攻防が繰り広げられた。大関・琴櫻が相手を土俵際まで追い詰めるも、土俵際でもつれ合うようにして両者がほぼ同時に土俵の外へと崩れ落ちた。行司の軍配が上がるや否や、すぐさま物言いがつく微妙な一幕に。しかし、軍配は変わらず館内からは大きな拍手とどよめきが沸き起こった。

大関・琴櫻（佐渡ケ嶽）と前頭四枚目・豪ノ山（武隈）の一番は、はたき込みで豪ノ山が勝利した。敗れた琴櫻は痛恨の5連敗を喫し、2勝7敗と後がなくなる苦しい星勘定となった。一方、大関を破る殊勲の星を挙げた豪ノ山は7勝2敗とし、勝ち越しへ向けて大きく前進した。

立ち合い、琴櫻は豪ノ山に押し込まれる展開も、まわしを引いて一気に豪ノ山を土俵際へと寄り立てた。琴櫻の猛攻に勝負あったかと思われた瞬間、土俵際に追い詰められた豪ノ山が右に回り込みながら、執念の叩き込みを敢行。琴櫻が前方に崩れ落ちると同時に、豪ノ山も勢い余って土俵下に飛び出した。行司の軍配は豪ノ山に上がったものの、物言いがつき協議へ。審判長からは「行司軍配は豪ノ山に上がりましたが、琴櫻の足が先に出ており、軍配通り豪ノ山の勝ちといたします」とのアナウンスが流れ、豪ノ山の白星が確定した。

琴櫻の右足が先か、豪ノ山の踵か

解説を務めた境川親方（元小結・両国）は「豪ノ山が有利には見えたんですけどね。ただ、前に出て行ったのは琴櫻でした。攻め急ぎましたね」と大関の敗因を分析。さらに「豪ノ山の踵はまだ浮いてるんですよね。軍配通りなような気がしますけどね。琴櫻の右足も（先に出ている）」と、土俵際での豪ノ山の驚異的な粘りと決定的瞬間の様子を細かく解説した。

この息をのむ土俵際の攻防と行司の的確な裁きに対し、視聴者からは「よく見てた行司」「蛇目チェック」「残ってるね。豪ちゃん」「豪ノ山、耐えてるな」「豪ノ山すごいね」といった称賛の声が相次いだ。その一方で、手痛い5連敗でカド番の危機が目前に迫った大関に対して「足動いてないね」「琴櫻角番リーチやん」などのコメントも寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）