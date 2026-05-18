レアル・マドリードは18日、スペイン代表DFダニエル・カルバハルの今シーズン限りでの退団を発表した。現在34歳のカルバハルはレアル・マドリードのカンテラ出身。2012年7月にはレアル・マドリード・カスティージャからレヴァークーゼンへの完全移籍を経験したが、2012−13シーズンのブンデスリーガでの活躍が評価され、買い戻される形でマドリードに帰還。以降は右サイドバックを主戦場に、緊急事態にはセンターバックもこな