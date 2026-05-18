本日の日経平均株価は、米株安や金利上昇でリスク回避の売りが優勢となり、前週末比593円安の6万0815円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は28社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期増収増益・増配予想が好感された関東電化工業 [東証Ｐ]、大同特鋼が1株449