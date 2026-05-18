　本日の日経平均株価は、米株安や金利上昇でリスク回避の売りが優勢となり、前週末比593円安の6万0815円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は28社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期増収増益・増配予想が好感された関東電化工業 <4047> [東証Ｐ]、大同特鋼が1株4491円でTOBを実施する東北特殊鋼 <5484> [東証Ｓ]など。そのほか、マクニカホールディングス <3132> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<2384> ＳＢＳＨＤ　　東Ｐ　陸運業
<2874> ヨコレイ　　　東Ｐ　卸売業
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品
<3107> ダイワボウ　　東Ｐ　卸売業

<3132> マクニカＨＤ　東Ｐ　卸売業
<4047> 関電化　　　　東Ｐ　化学
<4320> ＣＥＨＤ　　　東Ｓ　情報・通信業
<4392> ＦＩＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<4980> デクセリ　　　東Ｐ　化学

<5186> ニッタ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5484> 東北鋼　　　　東Ｓ　鉄鋼
<5589> オートサーバ　東Ｓ　情報・通信業
<5644> メタルアート　東Ｓ　鉄鋼
<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械

<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6457> グローリー　　東Ｐ　機械
<6480> トムソン　　　東Ｐ　機械
<6508> 明電舎　　　　東Ｐ　電気機器
<6613> ＱＤレーザ　　東Ｇ　電気機器

<6914> オプテクスＧ　東Ｐ　電気機器
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　電気機器
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ　　東Ｇ　輸送用機器
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ　　東Ｐ　保険業

<8750> 第一ライフ　　東Ｐ　保険業
<8818> 京阪神ビル　　東Ｐ　不動産業
<9256> サクシード　　東Ｇ　サービス業

株探ニュース