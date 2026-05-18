本日の【上場来高値更新】 マクニカＨＤ、関電化など28銘柄
本日の日経平均株価は、米株安や金利上昇でリスク回避の売りが優勢となり、前週末比593円安の6万0815円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は28社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期増収増益・増配予想が好感された関東電化工業 <4047> [東証Ｐ]、大同特鋼が1株4491円でTOBを実施する東北特殊鋼 <5484> [東証Ｓ]など。そのほか、マクニカホールディングス <3132> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ 陸運業
<2874> ヨコレイ 東Ｐ 卸売業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3107> ダイワボウ 東Ｐ 卸売業
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ 卸売業
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<4980> デクセリ 東Ｐ 化学
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5484> 東北鋼 東Ｓ 鉄鋼
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5644> メタルアート 東Ｓ 鉄鋼
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6457> グローリー 東Ｐ 機械
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器
<6613> ＱＤレーザ 東Ｇ 電気機器
<6914> オプテクスＧ 東Ｐ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 東Ｇ 輸送用機器
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
<8818> 京阪神ビル 東Ｐ 不動産業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期増収増益・増配予想が好感された関東電化工業 <4047> [東証Ｐ]、大同特鋼が1株4491円でTOBを実施する東北特殊鋼 <5484> [東証Ｓ]など。そのほか、マクニカホールディングス <3132> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ 陸運業
<2874> ヨコレイ 東Ｐ 卸売業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3107> ダイワボウ 東Ｐ 卸売業
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ 卸売業
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<4980> デクセリ 東Ｐ 化学
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5484> 東北鋼 東Ｓ 鉄鋼
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5644> メタルアート 東Ｓ 鉄鋼
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6457> グローリー 東Ｐ 機械
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器
<6613> ＱＤレーザ 東Ｇ 電気機器
<6914> オプテクスＧ 東Ｐ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 東Ｇ 輸送用機器
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
<8818> 京阪神ビル 東Ｐ 不動産業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
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