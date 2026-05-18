5月11日から、俳優・山田孝之が出演する「ヤクルト1000」の新テレビCMが放送開始された。だが、このCMで見せている山田のビジュアルが、物議を醸しているようだ。2024年から同CMに出演している山田。「山田孝之と体調篇」「希望の朝篇」を経て、今回は「睡眠エビデンス篇」が公開された。CMでは、ヤクルトをイメージしたと思しき真っ赤なスーツを着た山田が、「ヤクルト1000は本当に睡眠に影響するのか。答えは……イエス！