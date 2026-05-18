無期限活動休止中のBAROQUEが、2004年リリースの1stアルバム『sug life』を各音楽配信サービスにて配信スタートした。BAROQUEは2001年5月に結成、同年8月より本格的なライブ活動を開始した。2020年9月をもって無期限活動休止に入ったが、独自の感性や音楽性はヴィジュアルシーンに語り継がれている。BAROQUEは2026年、結成25周年を迎える。節目の年に配信解禁となった1stアルバム『sug life』は、シューゲイザーやエレクトロニカ、