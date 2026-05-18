BAROQUE、結成25周年イヤーに1stアルバム『sug life』の配信解禁
無期限活動休止中のBAROQUEが、2004年リリースの1stアルバム『sug life』を各音楽配信サービスにて配信スタートした。
BAROQUEは2001年5月に結成、同年8月より本格的なライブ活動を開始した。2020年9月をもって無期限活動休止に入ったが、独自の感性や音楽性はヴィジュアルシーンに語り継がれている。
BAROQUEは2026年、結成25周年を迎える。節目の年に配信解禁となった1stアルバム『sug life』は、シューゲイザーやエレクトロニカ、ヒップホップなどの要素を大胆に取り入れた作品だ。
『sug life』制作当時10代だったメインコンポーザー／ギタリストの圭は、[ kei ] 名義でソロアーティストとして活動中。6月13日に東京・GT LIVE TOKYOにて＜2nd Anniversary “THE LINKS” - Day 2 [ kei ]「NOIR」＞を開催する。
■1stアルバム『sug life』
※2004年9月1日発売作品
配信リンク：https://pigmy.jp/sug-life/
BAROQUE作品配信一覧：https://pigmy.jp/digital-music/
01 -
02 style
03 ガリロン
04 歪
05 rump
06 ヒトのイロ
07 exit
08 ila.
09 bug
10 Nutty a hermit.
11 sound of respire
12 キャラメルドロップス
13 グラフィックノイズ
14 -
■[ kei ] ＜GT LIVE TOKYO presents「2nd Anniversary “THE LINKS” - Day 2 [ kei ]「NOIR」＞
6月13日(土) 東京・GT LIVE TOKYO
open18:00 / start18:30
▼Support Members
Bass：高松浩史(The Novembers/Petit Brabancon)
Drums：植木 建象
Synthesizer：中村益久
▼チケット
スタンディング：￥8,800(税込)
※ドリンク代別途必要
一般発売：5/30(土)12:00〜
■[ kei ] ＜[ kei ] LIVE 2026＞
08月12日(水) 東京・Veats Shibuya
12月25日(金) 東京・新宿ReNY
※To Be Announced.
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